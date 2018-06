Minimaler Vorsprung reicht zum Sieg

Wunstorf : KCL |

Mirco Tegeler gewinnt Klasse B im ADAC SY-Cup/

Christian Greth beim Clubsport Automobilslalom leider nicht

Weniger als eine halbe Sekunde Unterschied lag zwischen dem ersten und dritten Platz im ADAC Slalom-Youngster Cup vom KCL Luthe. Mirco Tegeler vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC hat mit geringem Vorsprung die Klasse B gewinnen können. Der 7.Lauf der Wertungsserie auf dem Fliegerhorst Wunstorf war mit einer schnellen, langgezogenen Strecke völlig anders als sonst auf engen Parkplätzen. Die noch recht neuen Fahrzeuge Opel ADAM, die der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt den eingeschrieben Fahrern zur Verfügung stellt, bereiteten Mirco keine Probleme. Fehlerfrei und schnell fuhr er den Parcours. Zweimal setzte kurz Nieselregen während der Veranstaltung ein und die jungen Fahrer fuhren dann sofort etwas längere Rundenzeiten. Dorian Rosemund, auch Fahrer vom SMC und als unter 18 Jahre in der Klasse A, befuhr die Strecke in einem Wertungslauf etwas verkehrt und wurde leider Letzter seiner Klasse.Nach den Youngster-Cup Fahrern starteten dann die Fahrer mit ihren eigenen Autos im Clubsport Automobilslalom. Hierbei optimiert jeder Besitzer sein Fahrzeug nach seinen eigenen Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten. Christian Greth fuhr zum zweiten Mal mit seinem Lupo in der Gruppe Jedermann/Klasse 2a und ist mit Sicherheit noch nicht beim Ende der Veränderungen angelangt. Für den schnellen Parcours fehlte dem Auto wohl noch an Leistung, denn in beiden Rennen reichte es nur für die „rote Laterne“, den letzten der zehn Plätze. Aber hierbei zählt auch schon der Spaß, an Rennläufen teilzunehmen und das ständige Basteln am Auto.