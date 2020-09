In Wunstorf fand endlich wieder Jugendkartslalom statt

Wunstorf : Marktkauf |

Es waren die ersten beiden Veranstaltungen im Jugendkartslalom, die in diesem Jahr in Niedersachsen stattfanden.

Es ist toll, dass der CMW diese Veranstaltungen ausgerichtet hat, somit kann in diesem Jahr sogar eine Stadtmeisterschaft im Kartslalom in Wunstorf ausgetragen werden. Die Jugendgruppe des KCL Luthe e. V. im ADAC war mit neun Kindern fast vollständig am Start. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen.Bei der ersten Veranstaltung gab es in der K2 einen Doppelsieg. Nick landete vor Karlotta. Lüke hat es auch richtig gut gemacht und wurde Vierter. Gefolgt von Fine auf Platz fünf. Max belegte Platz 8. In der K3 konnte sich Simon über das erste Podium freuen, denn er konnte den 2. Platz ergattern. Elias wurde Fünfter, gefolgt von Liz auf Platz 6. In der gemeinsamen K4/K5 langte es für Paul-Robert für Platz 5 bei fünf Startern.Für das 2. Rennen wurde der Parcours umgebaut und die Karten neu gemischt. Nick schaffte es diesmal auf Platz 4, gefolgt von Lüke, Fine wurde Siebte, Karlotta Achte und Max schaffte es auf Platz 9. Über das erste Podium des Jahres konnte sich dann Elias freuen, der es auf Rang 3 schaffte. Simon wurde diesmal Fünfter und Liz kam auf Platz 6. Es war ein sehr schöne Veranstaltung bei bestem Wetter und so konnte man am Ende des Tages nur fröhliche Gesichter sehen.