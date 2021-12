Kalender 2022

Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen unddem Zauber des Anfangs zu vertrauen.Wer will denn alles gleich ergründen!Sobald der Schnee schmilzt, wird sich’s finden.Welch ein Anker ist die Hoffnung!Die Hoffnung des ganzen Jahres – der Frühling.Die Hoffnung des Tages – der Morgen.Die Blume ist das Lächeln der Pflanze.Das Glück ist ein Mosaikbild, das aus lauterunscheinbaren kleinen Freuden zusammengesetzt ist.Wer die Natur betrachtet, wird vomGeheimnis des Lebens gefangen genommen.Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.Lasst uns immer in den großen Traum desLebens kleine bunte Träume weben.Gastsein ist gut.Heimkommen ist besser.Deine erste Pflicht ist, dich selbst glücklich zu machen.Bist du glücklich, so machst du auch andere glücklich.Ein guter Rat ist wie Schnee. Je sanfter er fällt,desto länger bleibt er liegen und umso tiefer dringt er ein.