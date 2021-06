Bundeswehr und Johanniter erneuern Vertrag

Gute Zusammenarbeit wird vorgesetzt

Im Jahr 2014 hatten das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum und die Johanniter den ersten Vertrag über damals insgesamt 15 Plätze in der Krippe und Kita der Johanniter KinderZeit unterzeichneten. Gestern erneuerten die Vertragspartner die Vereinbarung für weitere sechs Jahr. Die Bundeswehr sichert sich damit 20 Plätze in der auf 59 Plätze ausgelegten Betriebskita KinderZeit ab dem 1. August 2021.Die weit gefassten Öffnungszeiten von 6 bis 20 Uhr, keine Schließzeiten außer zwischen Weihnachten und Neujahr machten die Attraktivität der Kita aus, wie Dienststellenleiter Bernd Stühmann vom Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer hervorhob.Der neue Vertrag, welcher in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Fachbereich der Stadt Wunstorf (Frau Gabriele Schlüter) und dem Bürgermeister Herrn Rolf-Axel Eberhardt sowieHerrn Ewert, Beauftragter für Familie und Beruf - Dienst Bw im Bundesministerium der Verteidigung zu Stande gekommen ist wurde von der Leiterin Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Wunstorf Christine Rhein und Johanniter-Dienststellenleiter Bernd Stühmann unterzeichnet. Anwesend waren auch die Fachbereichsleitung für Erziehung & Bildung im Wunstorfer Ortsverband Andrea Langer und der Leiter der KinderZeit Yehia Teuchert. Alle Beteiligten bekräftigten die sehr gute Zusammenarbeit der letzten Jahre und waren froh über die neue Vereinbarung.„Ich bin froh, einen so verlässlichen Partner wie die Bundeswehr, wieder für die Belegung der betrieblichen Plätze in unserer Einrichtung gewinnen zu können. Hier zeigt sich wieder einmal, wie wichtig unseren Betrieben in Wunstorf das Wohl Ihrer Mitarbeiter*innen ist. Ein Mehrgewinn für alle Seiten“, betont Bernd Stühmann abschließend.