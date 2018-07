Platz zwei für die Anton-Rauch-Realschule im Bezirksfinale

Für eine herausragende Leistung sorgte gleich zu Beginn der Veranstaltung die 4 x 75 Meter Staffel, die in der Besetzung Martin Lutz, Lukas Gumpp, Paul Löffler und Patrick Wagner 36,85 Sekunden erzielte. Mit schnellen Sprintzeiten über 75 Meter durch Lukas Gumpp (9,59 Sekunden), Patrick Wagner und Martin Lutz (jeweils 9,85 Sekunden) sowie guten Wurfleistungen von Nils Görner im Ballwurf (60 Meter) und Kilian Hölzle im Kugelstoßen (10,46 Meter) beeindruckten die Anton-Rauch-Realschüler weiter. Im Weitsprungwettbewerb erzielte Martin Lutz mit 5,23 Metern Tagesbestweite. Überlegen waren die Ottobeurener Schüler dagegen in den beiden letzten Wettbewerben, dem Hochsprung und im 800 Meter Lauf. Tobias Reiner mit 1,58 Metern im Hochsprung und Kilian Hölzle in 2:26,63 Minuten über 800 Meter brachten hier die besten Leistungen für die Wertinger in die Wertung.