Sperrung des Marktplatzes

Für die Events „Maitanz“ und „Frühling im Städtle“ wird der Wertinger Marktplatz gesperrt

Am Freitag, 29. April wird am Wertinger Marktplatz wieder der Maibaum aufgestellt.Um den Frühling und den beginnenden Mai zu feiern, veranstaltet die Stadt Wertingenzudem am Samstag, 30. April in der Zeit von 10.00 – 15.00 Uhr den „Frühling imStädtle“ mit einem umfangreichen Programm, Showbühne und einem BiergartenBereich am Marktplatz. Am Abend findet dann traditionell der „Tanz in den Mai“ statt,den die Freiwillige Feuerwehr Wertingen begleitet.Ab Freitag, 29. April um 08.00 Uhr bis Montag, 02. Mai um 10.00 Uhr wird deswegender Wertinger Marktplatz gesperrt.Am Freitag werden Maibaum und Bühne aufgestellt, die Hütten und Marktstände fürdie Bewirtung platziert und weitere Aufbaumaßnahmen durchgeführt. Eine Durchfahrtist für Anlieger noch möglich. Mit der Bestuhlung, die am Samstagvormittagaufgestellt wird, ist eine Durchfahrt den ganzen Tag über am Marktplatz nur noch inNotfällen zulässig. Am Sonntag sind die Häuser am Marktplatz mit dem Auto wiedererreichbar. Der städtische Betriebshof wird am Montag nach Abholung der Hütten undMarktstände den Marktplatz ab spätestens 10.00 Uhr wieder für den Verkehrfreigeben.Für die Anwohner und Anlieger bringt die Sperrung Unannehmlichkeiten mit sich unddie Stadt Wertingen bedankt sich bereits im Voraus für das entgegengebrachteVerständnis.Auskünfte erteilt das Ordnungsamt der Stadt Wertingen, Frau Veronika Sporer,zu den üblichen Dienstzeiten unter der Telefonnummer 08272 / 84-363. Text: Stadt Wertingen