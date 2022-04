Fördergelder und Zuschüsse sichern

Energieberatungstag der Stadt Wertingen am 29.04.2022

Um Zuschüsse zu erhalten und nutzen zu können, sollte sich jeder Bauherr unbedingt vor Beginn der Baumaßnahme umfassend informieren.Ob Neubau, Sanierung oder Umbau eines Bestandsobjektes – bei der Finanzierung solcher Projekte ergeben sich viele Fragen. Lohnt sich die Beantragung staatlicher Zuschüsse? Was muss ich hierzu beachten? Wer erteilt Informationen zu KfW-Finanzierungen und welche Kriterien müssen hierzu erfüllt werden?Im Einzelgespräch mit dem unabhängigen Energieberater Markus Grenz können alle Fragen zu Bestandsgebäuden, Energieverbrauch, zu Neubau oder -umbau sowie zu (energetischen) Sanierungen besprochen werden.Die Erstberatung ist kostenfrei und wird in Kooperation mit der Stadt Wertingen angeboten. Der nächste Energieberatungstag findet planmäßig am letzten Freitag im April, dem 29.04.2022, statt. Hierzu muss im Vorfeld ein Termin über die Stadtverwaltung bei Verena Beese unter Telefon 08272/84-196 oder per Mail an Verena.Beese@Wertingen.de vereinbart werden. Text: Stadt Wertingen