AUSSTELLUNG „HINTERGRÜNDE“

Führung am Sonntag, 24. April um 15.00 Uhr

Die Kunsthistorikerin Dr. Sabine Heilig bietet am 24. April um 15.00 Uhr die Führung "Die Hintergründe der Hintergründe" an. Dr. Sabine Heilig ist Mitglied der Jury und hat am Entstehen der Ausstellung maßgeblich mitgewirkt. Auch bei der Ermittlung der Kunstpreisträger war Dr. Heilig mit dabei. Sabine Heilig erklärt in ihrer souveränen Art auf faszinierende Weise einen Teil der Arbeiten. Für jeden Kunstkenner und-interessierten eine spannende Reise durch die "Hintergründe".Noch bis einschließlich 01.Mai ist die Ausstellung zu folgenden Zeiten geöffnet:Mo. – Fr. 8 – 12 UhrMo. – Do. 14 – 17 Uhrund Sonntag 14 – 17 UhrTreffpunkt: Städtische Galerie in Wertingen, Schulstraße 12 (ehemaliges Amtsgerichtsgebäude) in 86637 WertingenDer Eintritt ist frei – die Stadt Wertingen freut sich auf Ihren Besuch.Führung durch die Ausstellung mit der KunsthistorikerinDr. Sabine Heilig (Jury-Mitglied)lernen Sie die Hintergründe der „Hintergründe“ näher kennenFührung durch die Ausstellung mit der Kunsthistorikerin Dr. Sabine Heilig 15.00 Uhr„Kinder führen durch die Kunst“Kinder der Kunstgrundschule führen Erwachsene durch die Welt der „Hintergründe“Im Anschluss: Finissageein Großteil der Künstler holt die Werke ab 17.00 Uhr ab, Gelegenheit für ein „Meet and Greet“Text: Stadt WertingenDie Bilder zeigen Werke von:KP Ludwig John aus Augsburg: Triptychon Öl auf Digitalprint "Wasser, Licht und Wind" mit einem Gesamtmaß von 150 x ca. 350 cm, zu sehen im Eingangsbereich der Städtischen Galerie in WertingenKunstpreisträgerin Danielle Zimmermann aus Stuttgart: Mischtechnik auf Verpackungskartonage "Ups" (120 x 120 cm)