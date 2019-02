Musikschule Wertingen: Schülervorspiel der Schlagzeugklasse von Dunja Lettner

Beim Vorspiel der Schlagzeugklasse von Dunja Lettner im Saal der Musikschule Wertingen gab es eine bunte Mischung aus Drumsetsoli, Play-Along Stücke und Xylophonsoli zu hören.

Abwechslungsreiches Programm

Mit einem Snaredrum-Duett wurde das Vorspiel vom jüngsten Schüler, Jonas Tischmacher, eröffnet. Er musizierte zusammen mit seiner Lehrerin Dunja Lettner.Severin Heigl (Rock), Enrico Spacil (Rock), Elias Mayershofer (Spanischer Tanz), Thomas Rehner, (Rock), Julian Hillenmeyer (Latin), Dominik Kögl (Funk) und Jonathan Carter (Shuffle) durften ihr Können jeweils mit einem Drumset-Soli in den verschiedensten Stilrichtungen unter Beweis stellen.Romina Riediger, Noah Scheurle, Fiona Schalk, Leon Bauer, Elias Wiedemann und Tizian Warisch rockten mit Play-Alongs, wie z. B.: "I´m outta Love"/Anastacia oder "Two Princes"/Spin Doctors um die Wette. Leo Eser präsentierte sein Vortragsstück ebenso gekonnt wie auch die beiden Xylophonspieler Paul Steinhagen (Mallet Magic/W.J. Schinstine) und Miriam Kraus (Xylophon-Polka / N. J. Zivkovic), die von ihrer Schwester Ariane am Klavier begleitet wurde.Zum krönenden Abschluss gab das Percussionsextett (Jonathan Carter, Elias Mayershofer, Thomas Rehner, Lukas Retsch, Enrico Spacil, Tizian Warisch) "Drummers go Latin" von Peter Hudec zum Besten.13 Schüler haben bei diesem Vorspiel die Junior 1 Prüfung erfolgreich absolviert und konnten aus den Händen von Schulleiterin Heike Mayr-Hof ihre Urkunden gleich in Empfang nehmen.