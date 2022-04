Musikschule Wertingen: S & K umrahmte die Vernissage

Bei vielen Veranstaltungen in der Region sind die SchülerInnen, LehrerInnen und Ensembles der Musikschule Wertingen mit passenden Musikprogrammen präsent.

Ein Aktivposten istmit seinem Saxofon, der Klarinette und den Gruppen S&K (Jazz-Rock-Pop-Folk-Latin-Gesang), Papa Lipp Combo – Jazz & More, Fünfklang (Volksmusik), Mozart-Trio (Klassik) und Saxofon-Ensemble (Originalwerke und Bearbeitungen).Am 3. April eröffneten die in Kunstförderung kooperierenden Kommunen Buttenwiesen (Bürgermeister) und Wertingen (1. Bürgermeisterund 2. Bürgermeisterin) ihre etablierte Werkschau mit Kunstpreisen und überregionaler Bedeutung. Kulturreferenthatte bereits in seiner Begrüßung die Fäden der Vernetzung von Kunst und Gesellschaft verdeutlicht., als organisatorischer Kopf und strategischer Mittelpunkt, schnürte sämtliche Funktionen und Faktoren des arbeitsintensiven Kulturprojektes zu einem Kraftpaket mit stimmiger Umsetzung für die bildende Kunst.Mit Beifall und Lob wurde dabei die engagierte und facettenreiche Jazz-Musik von S & K (, Saxofon und, Klavier) aus der Musikschule Wertingen bedacht. Die Besucher füllten den Festsaal des Schlosses und bestätigten, wie die Argumente der Redebeiträge, den Kunstschaffenden hohe Wertschätzung. Kunstpreise gingen anund