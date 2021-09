Musikschule Wertingen: Perfekter Tag mit meisterhaftem Gitarrenspiel

Die Songs des Duos sind musikalisch wie inhaltlich sehr griffig, orientieren sich am echten Leben. In den Liedern werden breite thematische Bögen geschlagen. Es geht um Liebe, Verlust aber auch Dankbarkeit und Genuss. Manch einem Gesicht war die Überraschung darüber anzusehen, welche klangliche Bandbreite sich mit nur zwei Gitarren erzeugen lässt.Im nahezu voll besetzten „Limani“ genossen die Gäste die warmen Sonnenstrahlen, die einen perfekten, frühherbstlichen Tag versprachen und ließen sich von meisterhaftem Gitarrenspiel und zweistimmigem Gesang begeistern. Die besondere Melange aus köstlichem Essen und hervorragender Live-Musik lud viele Zuhörer*innen ein, bis zum Schluss zu bleiben.Die beiden Musikerundvon Oak Hill Road, die auch als Lehrer an der Musikschule Wertingen tätig sind, freuten sich, neben vielen neugewonnenen „Fans“ auch alte Bekannte und sogar Schüler*innen sowie ehemalige Schüler*innen im Publikum zu entdecken.