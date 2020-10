Musikschule Wertingen: Offene Musikschule für neue Schüler

Lehrer der Musikschule Wertingen nehmen sich Zeit für intensive Beratung

Anwesenheit aller Fachabteilungen

Das Schuljahr hat schon längst begonnen, trotzdem wollten die Lehrkräfte der Musikschule noch einmal die Gelegenheit nutzen und Interessierten Zugang zu ihren Fachgebieten gewähren. So manche Familie hat den Schulstart an den allgemeinbildenden Schulen auf sich zukommen lassen und kann sich nun mit mehr Zuversicht dem Thema Musikunterricht widmen. Damit das Ausprobieren und Kennenlernen unter sicheren Bedingungen erfolgt, war die Schulleitung und die Vorstandschaft vor Ort, um Anwesenheitslisten zu erstellen und auf hygienetechnische Maßnahmen hinzuweisen.Auch wenn das Interesse nicht mit dem Ansturm der vorigen Jahre zu vergleichen war, so waren hauptsächlich Kinder und Erwachsenen am Tag der offenen Tür zu Gast, die konkrete Wünsche und Vorstellungen hegten. Genau diese konnten sich mit Ruhe und Ausführlichkeit einen Überblick über Lehrkräfte, Instrumente und Rahmenbedingungen verschaffen.Bei jedem Problem konnte Abhilfe geschaffen werden. Für jeden, der auf dem Weg zum Instrumentalisten entweder noch zu jung, oder bei dem die Arme noch zu kurz oder die bleibenden Schneidezähne noch nicht da waren, konnte durch die Anwesenheit aller Fachabteilungen eine Möglichkeit gefunden werden. So wurde bei einer jungen Musikantin aus der Wunschvorstellung Klarinette oder Saxophon zu lernen, das Horn schließlich das Objekt der Begierde, welches sie bei den Lehrern für Blechblasinstrumente entdeckt hat. So golden glänzend wie das Saxophon, aber wegen des Mundstücks besser beim Zahnwechsel zu handhaben.Für altersgerechte Lösungen bietet die Musikschule nach der Grundausbildung, die bis zum Alter von etwa sieben Jahren ausgelegt ist, vielfältige Möglichkeiten. Bei einzelnen Holzblasinstrumenten können Kinderinstrumente, die das Spielen mit kleineren Händen erleichtern, ausgeliehen werden. Auch im Bereich der Streicher gibt es Geigen oder Celli in verschiedenen Größen.Wer sich auch nach dem Tag der offenen Tür informieren, sich anmelden oder in die Warteliste eintragen lassen möchte, kann dies unter Telefon 08272/4508 oder info@musikschulewertingen.de tun.