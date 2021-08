Musikschule Wertingen: Musizieren mit Abstand

Kurz vor den Sommerferien musizierten die Schüler*innen der Gitarren- und Streicherklasse von Hartmut Hüttner und Krystyna Hüttner gemeinsam im Forum des Wertinger Gymnasiums.

Nach einer Pandemiebedingten langen Pausen spielten die jungen Musiker ein lebhaftes und interessantes Programm von der Klassik bis zur Moderne.Das Musizieren mit Abstand stellt an ein Ensemble große Anforderungen. Das sonst ja übliche, gemeinsame Sitzen zu zweit am Pult ist zurzeit nicht möglich. Da heißt es nicht nur auf die eigene Stimme, sondern auch mit gut gespitzten Ohren besonders konzentriert auf alle Mitmusizierenden zu achten.Eröffnet wurde das Schülervorspiel mit der berühmten Arie „Lascia chi`io pianga“ aus Georg Friedrich Händels Oper „Rinaldo“, gesungen von(Augsburg). Die Sängerin wurde vom Streichensemble begleitet.Nach der klassischen Eröffnung spielte, um dem Sommer etwas auf die Sprünge zu helfen,, begleitet von, den englischen, traditionellen Kanon „Lachend, lachend kommt der Sommer“. Mitundan den Gitarren folgten ein flotter „Disco Train“ von Joep Wanders und „The Juggler“ von Cees Hartog. Anschließend wurde mit der der „Bauernkantate“ von Johann Sebastian Bach, gespielt von, die Viola dem Publikum einmal als Soloinstrument vorgestellt.an der Gitarre spielte den Drehorgel-Walzer von Brigitte Kilp, danach ging es traditionell mit den schwungvollen irischen Weisen „Napolen crossing the Alps“ und „Pullet“ im Duo gespielt vonund ihrer Lehrerinweiter. Anschließend rundeten die „Glocken“ von Germano Cavazolli vorgetragen vonan der Gitarre und die „Aria“ von Alfred Uhl dargeboten von, ebenfalls an der Gitarre, die solistischen Beiträge ab.Zum Finale spielte das Streicherensemble „Hallelujah“ von Leonard Cohen, bei dem noch einmal Nadine Weiß als Sängerin zu hören war. Filmmusik aus „Pirates of the Caribean“ von Klaus Badelt, und „Game of Thrones“ von Ramin Djawadi rundeten das Programm ab. Mit(Klavier),(Schlagzeug) und(E-Bass) erhielt das Steicherensemble „SaitenCrossOver“ unter der Leitung von Krystyna Hüttner, mit, Lina Pospischil,, Eleni Fischer undkompetente Unterstützung und die Stücke den letzten Pfiff.Alle Mitwirkenden bekamen lang anhaltenden Applaus und viel Lob vom Publikum. Dank der tatkräftigen Unterstützung vonim organisatorischen Bereich, konnten alle die vergnügliche Stunde mit den jungen ambitionierten Musikern und ihren Lehrern in vollen Zügen genießen.