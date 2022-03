Musikschule Wertingen: Musikschulkonzert mit Klassik als Jazz

Das Konzert „Swinging Classical“ der Saxofon-Klasse von Manfred-Andreas Lipp an der Musikschule Wertingen füllte am Dienstag den Festsaal des Wertinger Schlosses und überraschte mit exzellenten Leistungen.

Pädagogische Arbeit auf beglückendem Niveau

Den musikalischen Rahmen hatte das Saxofon-Ensemble gestaltet, das unter der Leitung und Mitwirkung vonWerke von Scott Joplin (Something Doing), Bill Holcombe (Tiger Rag), Colin Crabb (Sax in the City) und Heiner Wiberny (Ulla in Africa) auf begeisternde Weise interpretierte. Ehrenmitgliedund der Musiklehrer am Gymnasium Wertingenbrachten der Musikschule mit ihrem Besuch ihre Wertschätzung entgegen. Der Pianist und Klavierlehrerhatte die Arbeitsergebnisse des qualifizierten Musikunterrichtes der jungen Künstler in speziellen, mit Lipp abgestimmten Korrepetitionsstunden auf die anspruchsvolle Stilistik der Arrangements von Mark Armstrong professionell vorbereitet.So gelangenundbeeindruckende Beiträge, der als Jazz arrangierten Kompositionen von Joseph Haydn, Christoph Willibald Gluck, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Luigi Boccherini und Carl Philipp Emanuel Bach.hatte mit ihrer engagierten Medienarbeit und guten Organisation erreicht, dass die über Monate angelegte, sorgfältige entwickelte pädagogische Arbeit auf so beglückendem Niveau gelingen konnte. Mit der ukrainischen Nationalhymne endete ein Abend, der auch deutlich machte, dass alles was unsere Demokratie ermöglicht, keine Selbstverständlichkeit ist und Freunde von Manfred-Andreas Lipp und bekannte Künstler in der Ukraine unfassbares Leid erdulden. Manfred-Andreas Lipp stellte fachlich kompetent aber auch mit Humor gewürzt sein Programm ins rechte Licht und die jungen Künstler in den Focus seiner Moderation.