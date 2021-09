Musikschule Wertingen: Musikschule feiert Geburtstag

Die Schule wurde vor 40 Jahren von engagierten Wertingern als Verein gegründet

Verleihung des Bürgerbriefes mit Goldener Bürgermedaille an Manfred-Andreas Lipp

Gäste aus Bundes- und Landtag

Großzügige Förderer

Keine Feier ohne Musik

Es war ein schönes Fest. Die Musikschule hat eingeladen und viele Ehrengäste sind der Einladung gefolgt. Altbürgermeister und Ehrenbürgermit Gattin Ingrid hat es sich nicht nehmen lassen, den Geburtstag der Schule zu feiern, die er maßgeblich in die Wege geleitet und zusammen mit dem leider bereits verstorbeneninitiiert hat., der erste Vorsitzende der Musikschule Wertingen freute sich besonders, die Vorstandsmitglieder der Anfangsjahre begrüßen zu dürfen. Mehr noch: er ernannte diese zu Ehrenmitgliedern des Vereins.war der erste Vorsitzende des Fördervereins im Jahr 1981 und musiziert auch heute noch mit Musikern der Musikschule.war Gründungsmitglied und bis 2018 Beisitzer und Inventarverwalter. Auchwar von Anfang an dabei. Sie war bis 1987 Schriftführerin und Geschäftsführerin. Außerdem wurdefür seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit und vor allem für sein Engagement beim Neubau der Musikschule geehrt. Auchwurde zum Ehrenmitglied des Vereins Musikschule ernannt.Was als kleine Schule mit sieben Lehrern in acht Fachbereichen begonnen hat, ist mittlerweile eine anerkannte außerschulische Bildungseinrichtung mit 30 Musikpädagogen und 550 Schülern in 29 Fachbereichen geworden., 1. Vorsitzender des Bayerischen Musikschulverbands, betonte in seinem Grußwort den Stellenwert und die Bedeutung einer Musikschule im städtischen Umfeld und freute sich, von Bürgermeister Lehmeier das Bekenntnis zur Selbstverpflichtung zu hören. Es sei nicht selbstverständlich, dass Kommunen diese Pflichtaufgabe ernst nehmen. Er berichtete vom Bestreben der Verbandsarbeit, die Förderung durch das Land Bayern anzuheben, damit die Finanzierung der bayerischen Musikschulen auf mehrere Schultern gleichmäßig verteilt wird.Bürgermeisterwürdigte in seiner Festrede den persönlichen Einsatz der Verantwortlichen seit den Gründungsjahren. Dies sei ein Garant für den Erfolg.hat dies in seiner 35-jährigen Amtszeit vorgelebt. „Er hat seinen Beruf zur Berufung gemacht“, so Willy Lehmeier. Grund genug für ihn, den langjährigen Leiter der Musikschule und Musikdirektor i. R. mit dem Bürgerbrief mit Goldener Bürgermedaille zu ehren. Diese Auszeichnung haben vor ihm Wertinger Persönlichkeiten, wie, Stadtpfarrer, Pfarrerund Pfarrerinunderhalten.Anhand der Gästeliste war die Wertschätzung aus Politik, Schulen und kulturellen Institutionen zu spüren. MdB, MdL, stellvertretender Landrat, 2. Bürgermeisterin und Schulleiterin der Grundschuleund weitere Vertreter der allgemeinbildenden Schulen, Bürgermeister der Nachbargemeinden und Vertreter von Vereinen, Gemeinde- und Stadträte feierten mit. In den zahlreichen Grußworten kam viel Dank für das Engagement der Verantwortlichen, aber auch Dank für das Duo aus Schulleitung und Geschäftsführung für das Übernehmen der Verantwortung für die Zukunft der Schule zum Ausdruck.undlenken nun seit 2019 die Geschicke der Schule. Bürgermeister Lehmeier berichtete in seiner Ansprache, dass in dieser erst kurzen Amtszeit neben dem zweimaligen Wechsel im Vorstandsteam und dem Pandemiejahr zu allem Überfluss auch noch zwei Überschwemmungen des Musikschulgebäudes das neue Führungsteam enorm gefordert haben. Beide Lehrerinnen sind seit den Anfangsjahren Teil dieser Schule. Heike Mayr-Hof war eine Schülerin der ersten Stunde und Karolina Wörle ist bereits seit 1984 an der Schule tätig.Alle Lehrer waren an diesem Abend anwesend und wurden Zeugen der Großzügigkeit der Förderer der Musikschule., 1. Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Klingendes Schwaben stellte neben dem sozialen Engagement und den überwältigenden Wettbewerbserfolgen die enge Beziehung der Wertinger zu dem Stiftungsehepaar Karl und Christl Kling in den Vordergrund und überreichte zum Jubiläum einen Scheck für den Sozialfond der Musikschule. Auch das Ehepaarundvon der gleichnamigen Stiftung bekräftigte ihr finanzielles Engagement mit einem äußerst großzügigen Scheck für den Sozialfond und die Grundausbildung. Darüber hinaus kündigte Charlotte Buhl die Unterstützung bei neuen Projekten für die Zukunft an.Musikalisch gestaltet wurde der Festakt von Schülerinnen und Schülern der Musikschule. Das Saxofonquintett mitundumrahmten den offiziellen Teil mit „I Know it“ von Lennie Niehaus und „Tiger Rag“. Der Hornisttrug aus seinem Wettbewerbsprogramm das Werk „Morceau du concert“ von Camille Saint Saens vor undsorgte mit „Nuits Blanches“ von Alain Crepin für musikalischen Genuss.Am Ende des Festakts bedankte sich Schulleiterin Heike Mayr-Hof für die vielen Glückwünsche und wünschte sich für die Zukunft einen weiteren guten Zusammenklang mit und ohne Noten zwischen allen Akteuren im Haus der Musik. Ihr blieb die dankbare Aufgabe, alle Gäste zu einem Imbiss und dem anschließenden Festkonzert mit Lehrern der Musikschule einzuladen.