Musikschule Wertingen: Musikalische Glückwünsche für den Landkreis Dillingen

Das Saxofon-Ensemble der Musikschule Wertingen hatte die musikalische Umrahmung des Festaktes 50 Jahre Landkreis Dillingen übernommen und spielte zwischen den Redebeiträgen zeitgenössische Kammermusik für 4 Saxofone.

, Sopransaxofon (Villenbach),, Altsaxofon (Osterbuch),, Tenorsaxofon (Wertingen) und, Baritonsaxofon/Leitung (Wertingen) spielten ein erfrischendes, modernes, anspruchsvolles Repertoire. Werke von Lennie Niehaus (I know it, Fusion-Rock), Colin Crabb (Sax in the City, Salsa), Bill Holcombe (Tiger Rag, Dixie-Swing), Arthur Frackenpohl (Something Doing, Ragtime) und Heiner Wiberny (Ulla in Africa, Choral/Tanz) beeindruckten das Publikum aus geladenen Gästen im Sitzungssaal des Landratsamtes. Statements von Zuhörern: „Eure Musik war super!“