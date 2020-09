Musikschule Wertingen: Musik im Grünen

Zum mittlerweile schon traditionellen Sommerferienkonzert im Seniorenzentrum „St. Klara“ trafen sich junge Künstler aus der Musikschule Wertingen.

Gerne waren die Schülerinnen und Schüler bereit, ihre Ferien zu unterbrechen und den Bewohnerinnen und Bewohnern der Senioreneinrichtung eine kleine Abwechslung zu bieten.Die Idee zum Sommerferienkonzert entstand vor Jahren, als Musiklehrerinbei ihren regelmäßigen Besuchen im Seniorenheim in den Ferien gefragt wurde, wann denn die Kinder wieder einmal musizieren.Heimleiterfreute sich über die zahlreichen Teilnehmer aus der Musikschule, die u. a. neben Kinder- und Volksliedern auch Walzer, Musicalmelodien und klassische Musik im „Gepäck“ hatten.Die Flötistenundspielten bekannte und beliebte Kinder- und Volkslieder, bei denen natürlich auch kräftig, von den zahlreichen Zuhörern, mitgesungen wurde.hatte mit Beethovens „Ode an die Freude“ eine weitere bekannt Melodie dabei.undhaben klassische Werke von Amand Vanderhagen und Caspar Kummer sowie den „Mango-Walk“ aus Jamaika gespielt.Die Blechbläser waren mit(Horn),(Posaune),und(Trompeten) vertreten. „Old Mac Donald“, Volkslieder aus Tschechien, Ungarn und Schottland, der Radetzky-Marsch und die Titelmelodie aus dem Musical „Die schöne und das Biest“ standen bei ihnen auf dem Programm., vor Jahren selbst Schülerin an der Musikschule, ließ es sich nicht nehmen, mit Ihrem Sohn den Walzer „An der schönen blauen Donau“ zu musizieren. Die Saxofonistenundhatten die Stücke „Pausenlos“, „Der betrunkene Seemann“, „Schlechte Laune“ und „Guten Abend, gut’ Nacht“ vorbereitet und die Klarinettistingab „Probiers mal mit Gemütlichkeit“ zum Besten. Mitam Klavier und den Titeln „River flows in you“ und „Memory“ aus dem Musical „Cats“ kam eine weitere Klangfarbe ins Spiel. Abgerundet wurde das Konzert vonauf der Querflöte mit dem „Second Waltz“ aus der Jazz-Suite von Dimitri Schostakowitsch und einem Walzermedley von Johann Strauß.So ging ein kurzweiliger, schöner Sommernachmittag im Garten von „St. Klara“ zu Ende und alle hatten sichtlich Spaß an den Darbietungen der Schülerinnen und Schüler aus der Musikschule Wertingen.