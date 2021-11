Musikschule Wertingen: Moin, moin Stephan und Andreas!

Stephan Gerblinger aus Geratshofen (Soloposaune) und Andreas Lipp aus Wertingen (Soloklarinette) sind inzwischen Kollegen im „Philharmonisches Orchester der Hansestadt Lübeck“, einem der traditionsreichen und herausragenden Klangkörper des Landes.

Ihre Kindheit und Jugend waren vom Musizieren in der Musikschule Wertingen, ihren Schulen und als Leistungsträger der Stadtkapelle Wertingen wesentlich geprägt. Musikalisches Talent, das richtige Instrument, verbunden mit gutem Unterricht und Fleiß bescherten bereits den jungen Musikern Stephan und Andreas viele Erfolgserlebnisse, Auszeichnungen, Preise, Stipendien und die Berufung in Auswahlorchester. Ihr Können führte sie über Orchestermusik, Kammermusik, Solokonzerte, Jazz und Wettbewerbe zum Wunsch, die Musik zum Beruf zu machen. Nach dem Abitur begannen beide das Musikstudium und die professionelle Laufbahn mit dem Ziel Orchestermusiker. Es führte sie nach bestandenen Probespielen an das Stadttheater Lübeck mit seinem philharmonischen Orchester. Sowohl im Musiktheater als auch im Konzert sindundnun zusammen mit internationalen Spitzenmusikern in ihrem Traumberuf angekommen.undtrafen die Musiker anlässlich von Opernaufführungen und Konzerten in Lübeck und freuten sich über die wunderbaren Programme mit anspruchsvoller Musik im Ambiente des Stadttheaters Lübeck.