Musikschule Wertingen: Konzerte der Musikschule abgesagt

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Unter diesem Motto sagt die Musikschule Wertingen die für Dezember geplanten Konzerte ab.

Am 13. Dezember hätte das traditionelle Adventskonzert in der der evangelischen Bethlehemkirche stattfinden sollen. Anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven waren festliche Konzerte geplant. Manfred Andreas Lipp mit Kollegen und Freunden hat ein ansprechendes Programm zusammengestellt und zwei Konzert am 17. und 18. Dezember terminiert. Auch diese Konzerte fallen dem aktuellen Veranstaltungsverbot zum Opfer. Selbst wenn sie im Dezember 2020 nicht stattfinden können, so heißt es nicht, dass die Konzerte entfallen. Die Verantwortlichen der Musikschule bieten bereits Ersatztermine an: So können Interessierte sich denvormerken und wie bisher im Büro der Musikschule unter. Bereits reservierte Karten behalten ihre Gültigkeit.