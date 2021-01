Musikschule Wertingen: Ilse Aigner gratuliert Manfred-Andreas Lipp

„Zeitlich ein wenig verzögert, aber umso herzlicher gratuliere ich Ihnen zu Ihrer Auszeichnung mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland durch den Bundespräsidenten“ schrieb am 18. Dezember 2020 Ilse Aigner, die Präsidentin im „Bayerischer Landtag München“ an Manfred-Andreas Lipp, städtischer Musikdirektor i. R. in Wertingen.

„Sie setzen sich seit jeher mit Leidenschaft und Herzblut für die Musik ein und haben in den vergangenen Jahrzehnten das musikalische Leben der Stadt Wertingen maßgeblich bereichert und sich mit Ihren musikalischen, fachlichen, wie pädagogischen und organisatorischen Leistungen die Anerkennung der gesamten Fachwelt gesichert“ so Ilse Aigner, die Präsidentin im „Bayerischer Landtag“.Der Geehrte bedankte sich bei Ilse Aigner und ging dabei auf die derzeit schwierige Phase der Musiker ein, die sich danach sehnten, wieder ihre Auftritte bespielen zu können. „Wir tragen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Problematik voll und ganz mit und sind von nichts mehr genervt, als von Menschen, die nur an sich denken und Andere gefährden“ schreibt Manfred-Andreas Lipp u. a. in seinem Brief an die Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Er vergisst dabei nicht seine Freunde und Kollegen im „Mozart-Trio“, „Vierklang“, „S & K“, und in der „Papa Lipp Combo“ zu erwähnen. Die Arbeit in der Musikschule Wertingen und das kollegiale Miteinander im Lehrerkollegium werden dabei von Lipp ebenso gewürdigt, wie die Arbeit der Verantwortlichen in der Politik. Mit einem kleinen, solistischen Weihnachtskonzert gab Lipp den Dank der Landtagspräsidentin vor Ort klangvoll zurück.