Musikschule Wertingen: Glückwünsche zum 70. Geburtstag von Rudolf Heinle

Glückwünsche zum 70. Geburtstag des Gründungsvorstandes der Musikschule Wertingen gab es durch den 1. Vorsitzenden des Trägervereins Karl Burkart und die Vizepräsidentin der Stadtkapelle Wertingen, Edeltraud Sailer.

Musikalisch gratulierte das Klarinettenquartett mit (v .l.) Georg Mathias, Ann-Kathrin Senger, Theresa Dietrich und Andrea Baumann. Der Jubilar (Bildmitte mit Enkel Elias) feierte mit Familie, Nachbarn, Freunden und Bekannten den Geburtstag in seinem Wertinger Heim. Die Familie Heinle war sowohl in die Stadtkapelle als auch in die Musikschule Wertingen lange Jahre eingebunden und engagiert. Noch heute musiziert Rudolf Heinle mit seinem Kontrabass im Volksmusikensemble „Vierklang“ der Musikschule Wertingen.