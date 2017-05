Musikschule Wertingen: Gitarren- und Bassschüler heben ab

Vorspiel mit zahlreichen Gästen

Besonders erfreulich war, dass der Andrang der Gäste ebenfalls sehr hoch war. So wurde die ohnehin schon üppige Bestuhlung kurzfristig noch erweitert, was unter der tatkräftigen Mithilfe der engagierten jungen Musiker geschah. Durch das ca. 60 Minuten dauernde Programm führten die beiden Lehrkräfte, die die Schüler auch bei den meisten Stücken unterstützten.Die Abwechslung im dargebotenen Repertoire spiegelt die vielseitige Ausbildung an der Musikschule Wertingen sowie die Individualität der jungen Musiker wider. Zu hören gab es Stücke aus praktisch allen musikalischen Bereichen: von jazziger Impro über selbstgeschriebene Lieder bis hin zu echtem Hardrock war alles geboten. Glückliche Kinder und Heranwachsende, stolze Eltern und Lehrer verließen den Konzertsaal hinaus in den ersten richtigen Sommerabend des Jahres. Perfektes Wetter, nicht nur zum Fliegen!