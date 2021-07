Musikschule Wertingen: Erfolgreiche D1 Prüfung

Sieben Schüler*innen stellen sich der Bläserprüfung in Bronze

Strahlende Gesichter

Im Rahmen der freiwilligen Leistungsprüfungen können Musikschüler in allen Fachbereichen ab einer Unterrichtsdauer von mindestens 3 Jahren die Prüfungen in Bronze und später in Silber ablegen. Am Samstag, den 10. Juli ist es zahlreichen jungen Musiker*innen gelungen, die Jury aus Lehrkräften der Musikschule mit ihrer Leistung zu überzeugen. Es mussten Tonleitern auswendig vorbereitet werden und aus einem Pflichtstückkatalog wurden Pflichtstücke ausgelost, die zusätzlich zu einem selber gewählten Musikstück vorgetragen wurden.Die fünf Klarinettistinnen Stella Prowasnik, Theresa Deffner, Marie Beutmiller, Carina Frank und Miriam Schmid freuten sich genauso über die Urkunde und die Anstecknadel in Bronze, wie der Posaunist Benedikt Geh und der Schlagzeuger Markus Schweyer. Die bestandene D1 Prüfung in Bronze berechtigt als Schlagzeuger oder Bläser zum Mitwirken im Jugendorchester der Stadtkapelle Wertingen.