Musikschule Wertingen: Bayerische Landessieger aus Wertingen

Erfolgreiche Teilnahme beim Kammermusikwettbewerb „Concertino“

Landessieger

Auszeichnungen in Altersgruppe I und II

Am vergangenen Wochenende fand in Kaufbeuren der Landeswettbewerb des Bayerischen Blasmusikverbands statt. Alle vorangegangenen Wettbewerbe auf Bezirks- und Verbandsebene mussten coronabedingt abgesagt werden. An der Musikschule Wertingen liefen die Vorbereitungen schon seit Oktober 2021. Dort bestanden die Musiker*innen bereits beim hausinternen Wettbewerb die Generalprobe. Seitdem behielten die Teilnehmer*innen ihr Ziel im Auge, beim nächsten Wettbewerb anzutreten.Von insgesamt 32 gemeldeten Ensembles aus ganz Bayern traten schließlich noch 23 Gruppen an und davon starteten 5 Kammermusikensembles aus der Musikschule Wertingen in Kooperation mit der Stadtkapelle.Als beste Teilnehmer der gesamten Wertung wurde das Schlagzeugensemble „JoPa(s)St“ mitundmit 98 von 100 möglichen Punkten als Landessieger gekürt. Im anschließenden Jurygespräch lobten die Juroren, allen voran, vor allem die Technik und Musikalität der jungen Schlagzeuger, die in der Altersgruppe II antraten. „Da geht einem das Herz auf“, so der Wertungsrichter zu den Musikern und der Lehrerin. Die Lehrerinwar tatkräftig beim Aufbau des Instrumentariums beteiligt und freute sich mit ihren Schülern über den großen Erfolg und das Lob von den Fachleuten.Aus der Klasse vonerreichte das Saxofonquartett bei den Holzbläsern in Altersgruppe III ebenfalls ein tolles Ergebnis mit 94 Punkten und dem Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“. Die Musiker*innenunddürfen ebenfalls den Titel Landessieger tragen.Als jüngstes Ensemble trat das Querflötentrioundaus der Klasse vonin Altersgruppe I b an und erspielte sich 91 Punkte. Auch die beiden Klarinettentrios aus der Musikschule freuten sich über einen erfolgreichen Abschluss des Kammermusikwettbewerbs. Das Trio umunderreichte in der Altersgruppe II einen „ausgezeichneten Erfolg“ mit 91 Punkten. Aus der Klasse vongelang den drei Musikerinnenundein „sehr guter Erfolg“ mit 89 Punkten.