„Wertinger Schlossweihnacht 2021“ und „Weihnachten im Städtle“ abgesagt

Die Entscheidung ist gefallen und Sie war alles andere als leicht: Die „Wertinger Schlossweihnacht 2021“ sowie „Weihnachten im Städtle“ werden in diesem Jahr leider nicht stattfinden können. Nachdem die „Sternen-Nacht im Städtle“ aufgrund der immer weiter steigenden Corona-Zahlen in der Region bereits abgesagt wurde, waren sich Bürgermeister Willy Lehmeier und das Organisationsteam um Hermann Kotter einig die „Wertinger Schlossweihnacht“ und „Weihnachten im Städtle“ ebenfalls ersatzlos abzusagen. Es ist derzeit nicht absehbar, wie sich die Corona-Lage weiterentwickelt und welche Maßnahmen bei einer Durchführung eventuell kurzfristig noch umzusetzen wären. Die Planungsunsicherheit und die bereits gültigen Vorgaben für Veranstaltungen im Freien würden die Umsetzung der beiden Events deutlich erschweren. Zudem waren sich alle Beteiligten einig, dass es gerade bei der aktuellen Tendenz der Corona-Zahlen für die anstehenden Wintermonate nicht zu verantworten ist, Veranstaltungen in diesem Umfang durchzuführen.



Bürgermeister Willy Lehmeier sowie alle Verantwortlichen wünschen Ihnen und Ihren Familien trotzdem eine schöne Vorweihnachtszeit und wir hoffen sehr darauf, Sie 2022 wieder bei der „Wertinger Schlossweihnacht“ begrüßen zu dürfen.

