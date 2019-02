Dieser Schnupperkurs richtet sich an alle Interessierten ab 14 Jahren und startet am Donnerstag 28.02.2019. Er umfasst vier Einheiten jeweils von 19 - 21 Uhr. Die Teilnehmer erfahren den geschichtlichen Hintergrund, wastraditionelles Karate bedeutet und machen erste Übungen. Karate ist eine Kampfkunst die bis in das hohe Alter gemacht werden kann - daher ist ein Einstieg auch inAlter empfehlenswert.Infos über unser Dojo: