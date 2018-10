Heilix Blechle Edition 20: Das MOBILE JOURNAL präsentiert 40 Jubiläumsseiten

Das am weitesten gereiste Foto kommt übrigens aus Dunedin in Neuseeland, es hatte einen Anfahrtsweg von 18.508 Kilometern. Mit einer ersten Heilix Blechle-Sonderausgabe, dieses Mal über die TOPTEN Foodtrucks in der Region, haben wir unser Angebot erweitert. Weitere Sonderausgaben sind schon in Planung.Zeit, um Ihnen liebe Leserinnen und Leser einen ganz herzlichen Dank auszusprechen. Ihr Interesse am Heilix Blechle motiviert uns stets mit Vollgas neue Themen rund ums Mobil aufzugreifen. Unser Heilix Blechle ist „mautfrei“, sprich wird kostenfrei verteilt. Das können wir nur, weil uns treue Inserenten durch eine Anzeige die Produktion mit Recherche,Text, Fotografie, Grafik, Druck und Verteilung ermöglichen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Treue.Insgesamt 20 Heilix Blechle Ausgaben und eine Sonderausgabe über Foodtrucks haben wir bis dato publiziert. Haben Sie eine verpasst? www.heilix-blechle.de