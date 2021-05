Auch Menschen mit Behinderung brauchen Arbeit. - Podiumsdisskusion 5.Mai

Stärken einsetzten - bei Schwächen unterstützen - so kann Inklusion gelingen

Livestream:Mit dieser Podiumsdiskussion möchten wir Arbeitgeber motivieren sich zu trauen...Die Teilnehmer können dabei gute Wegbegleiter sein.Manche Menschen haben nicht das Glück völlig gesund zur Welt zu kommen.Oder sie waren gesund und sind durch irgendwelche Umstände aus der Bahn des Lebens geworfen worden.Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen finden noch immer nicht ausreichend Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt.Dabei haben z.B. die IT- Branche die Fähigkeiten von einigen Menschen mit Autismus Spektrums Störungen ihres fotographischen Gedächtnisses erkannt und setzen sie in der Programmierung ein.Auch wenn diese im Alltag Unterstützung benötigen.So kann jeder Mensch seinen Platz finden.Schirmherr OB Ulm: Gunter CzischVortrag: Anne Gersdorff Sozialhelden e.V., JOBinclusiveDiskussionsteilnehmer*innen:Brigitte Mohrweiss, EvoBusMartina Doleghs, IHK UlmMarkus Handfest, Agentur für Arbeit UlmFelix Böhme, Verein JEMAH (Bundesverein Jugendliche undErwachsene mit angeborenem Herzfehler)Susanne Rösch, Integrationsfachdienst Ulm-AlbDonau-HeidenheimMichael Kuhn, SWUModeration: VolkerWüst SWR Studio UlmMusik: The SixteensVeranstalter:Die ig mittendrin (Interessengemeinschaft mittendrin) ist ein Zusammenschluss von Menschen mit und ohne Behinderung, von Vertreterinnen und Vertretern Ulmer Organisationen aus dem Bereich der Behindertenhilfe und Selbsthilfegruppen.Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, veranstaltet die ig mittendrin alle zwei Jahre eine Aktion.𝗗𝗶𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝘁𝘂𝗻𝗴 𝘄𝗶𝗿𝗱 𝘃𝗼𝗻 𝗚𝗲𝗯𝗮̈𝗿𝗱𝗲𝗻𝘀𝗽𝗿𝗮𝗰𝗵𝗱𝗼𝗹𝗺𝗲𝘁𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗻𝗲𝗻 𝗯𝗲𝗴𝗹𝗲𝗶𝘁𝗲𝘁.