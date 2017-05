Westheimer Gartenbauverein besucht Bärbels Garten in Thalmässing

Thalmässing : Bärbels Garten |

Vereinsausflug für Mitglieder und Gäste des Gartenbauvereins "Mittleres Schmuttertal" e.V. Westheim am Samstag 8. Juli 2017

Der Ausflug führt die Mitglieder und Gäste des Gartenbauvereins in diesem Jahr nach Thalmässing an den Rand des Altmühltals. Die aus Presse und Medien bekannte Gärtnerin Barbara Krasemann zeigt uns ihr 8500qm großes Gartenreich und berichtet wie sie IhrenTraum verwirklicht hat. Besonders interessant sind ihre Kenntnisse über die große Vielzahl der essbaren Pflanzen und was man daraus machen kann. Zahlreiche Bücher sind daraus entstanden.Für die Hinfahrt hat, die uns den ganzen Tag begleitet, noch ein besonderes Gartenanwesen zur Besichtigung vorgeschlagen.Die Abfahrtszeiten sind wie üblich, 8.00 Westheim-Winterstraße 8.05 Telekom-Westheim, 8.15 Aldi Lohwaldstraße Neusäß, die Rückkehr ist für 18 Uhr geplant.Das Tagesprogramm und nähere Informationen gibt es auch im Internet unter gbvwestheim.de und auf der Homepage von Barbara Krasemann http://www.baerbels-garten.de/ Ameldungen und Nachfragen an Hannes Grönninger Tel: 6503081 / Fax -82 / Mail groenninger@aol.com und Marie-Luise Späth Handy Nr. 0152 0173 2378, - und bei Abwesenheit auf die Anrufbeantworter sprechen.

P.S. Im Bayerischen Fernsehn, 3. Programm gibt es am 22 Mai um 19 Uhr wieder eine aktuelle Sendung aus Bärbels Garten.

Hannes Grönninger 1.Vorstand