Warum bald auch in #Schierstein überall bunte Kiesel liegen ...

Suchen, finden, postenHinter den kleinen Kunstwerken steckt ein Versteckspiel der besonderen Art. Über eine Facebookgruppe haben sich einige Wiesbadener zusammengeschlossen und sich das Bemalen und Aussetzen der Steine zur Aufgabe gemacht. Die bunten Kiesel verschönern sie von Hand und legen sie an die Wegesränder. Wer einen Stein findet, postet ein Foto von ihm am Fundort in einer dazugehörigen Facebookgruppe. Danach nimmt er den Stein mit und versteckt ihn für die nächste Suche an anderer Stelle.Wir wünschen uns eine überregionale, grenzüberschreitende Gemeinschaft -demnächst ja auf der anderen Seite des Globus wieder auf? 🌎Unsere umweltfreundlich bemalten Steine sollen auch über die Grenzen von Schierstein und Wiesbaden "ausgewildert" werden, um anderen Menschen ein kurzes Lächeln 🤗 zu entlocken und ihren Alltag ein bisschen bunter zu machen.Steine finden, posten, neu verstecken und ein Bild in der Gruppe machen, so kann man erahnen, wo ein Stein zu finden ist.Ich schenk dir bemalte Schiersteine, schau her, sie lachen dich an und passen in jede Tasche, auch in deine. Sie helfen dir an trüben Tagen und wollen dir mit ihren bunten Farben sagen. Nach Regen, da kommt Sonnenschein, den lasse in dein Herz hinein und schenke etwas von deiner Freude, an andere Leute. ❤Eigene Steine bemalen und selber verstecken:Um der Umwelt nicht zu schaden, sollten die Steine nur bemalt und bitte nicht beklebt werden 👍 Bitte nehmt dafür umweltfreundliche Farbe (Acryl) und versiegelt eure Steine mit Klarlack.Noch eines: Die Steine sollten mit Blick auf die Hygiene nicht auf »Hundehöhe« versteckt werden. Privatgrundstücke oder Bereiche direkt an Ladenlokalen mit Schaufenstern sind ebenfalls tabu. Wenn ihr Steine auslegt, dann nicht auf Fahrzeuge. Erstens könnte das zu Lackschäden an Autos und Co führen und zweitens könnten die sich beim Fahren selbsständig machen, wenn sie nicht vorher gefunden worden. Das kann zu schweren Schäden und zu schweren Verletzungen führen!Bitte versteckt Steine nicht in Lebensmittel oder macht aus den Steinen "Lebenmittel", indem man zum Beispiel kleine Kiesel einfarbig angemalt, dass sie beispielsweise wie Smarties aussehen. Beides könnte von Tieren und kleinen Kindern verschluckt werden!Auf der Rückseite der Steine soll ein Hashtag oder das Facebook Logo und der Zusatz Schiersteine - damit der Finder auch weiß, welcher Gruppe sie zuzuordnen sind und hier gepostet werden können.🎨 Macht mit beim Bemalen und Verstecken:- alleine- mit der Familie- mit Freunden- mit anderen Interessierten in einer GruppeBei Fragen könnt ihr uns kontaktieren:mail@schiersteine.rocksViel Spaß 😊