ROMAN "Trümmermädchen

Geschichtlich grandios recherchiert und mit Herzblut - am Bäckerhandwerk - geschrieben ist die Saga Annas Traum vom Glück!Beim lesen gedanklich breitet sich der Geruch frischer Brötchen und Brot aus, auch im Ohr klingen Geräusche nach die Krieg mit sich bringt. Atem raubend!Tiefgründige Dramaturgie von der ersten bis zur letzten Seite. Dessen Ende könnte angelegt sein auf eine Fortsetzung.Dahin hätte ich mir innerhalb der Handlung mehr Umschreibung gewünscht:Wird Anna jemals ihre Freundin Ruht, Familie Kohns wiedersehen?Was geschah rechtlich mit den Herrschaften die sich die Bäckere angeeignet hatten?Was hatte Matthias erlebt als Bäcker an der Front?Wie sieht Annas Zukunft aus, bleibt sie tatsächlich Joseph ihrer großen Liebe treu?Durch meinen persönlichen Bezug zum Bäckerhandwerk konnte ich die Handlung sehr gut nachempfinden, war förmlich gefesselt. Auch regt das Thema bereis interessante Diskussion an mit Personen die die Kriegszeit miterlebt hatten.Fakt, das Buch ist in meiner persönlichen Bestseller-Liste an erste Stelle gerückt."Trümmermädchen" ist ein, der deutschen Kriegs-/Nachkriegszeit, passend gewählter ROMAN-TITEL der Autorin Lilly Bernstein.Ullstein VerlagAutorin Lilly BernsteinErscheindatum November 2020ISBN: 978-3-548-06341-6Taschenbuch500 Seiten