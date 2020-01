Eine heilige und sündige Kirche

Steingaden : Wieskirche |

Wer am gegenwärtigen Zustand der römisch-katholischen Kirche oder dem synodalen Irrweg verzweifelt ist gut beraten zum Geißelheiland auf der Wies www.wieskirche.de zu pilgern.

Sonntag für Sonntag ist dort die Wortgewalt der Predigten des Wiespfarrer Msgr. Gottfried Fellner Richtung weisend und Kraft gebend.

Zu 2. Sonntag im Jahreskreis hatte dieser authentische und glaubensstark keineswegs nur die PilgerInnen überzeugende Ausnahmepriester, der für die vielen lau gewordenen Kleriker leuchtendstes Vorbild ist, 1 Kor 1, 1 – 3 aus der 2. Lesung aufgegriffen und aufrüttelnd interpretiert:

Liebe Schwestern und Brüder in der heiligen und sündigen Kirche!Vor Kurzem sagte mir eine Gottesdienstbesucherin, dass sie große Schwierigkeiten beim Beten des Glaubensbekenntnisses hat. Die könne nicht mitbeten bei: ich glaube an die eine, heilige, katholische Kirche! Beim Wort “heilig“ setze sie aus.Es gibt einen berechtigten Widerspruch, Einspruch gegen die Kirche.Der Widerspruch, Einspruch ist dann gerechtfertigt, wenn das Evangelium von den Menschen, die miteinander Kirche sind, nur gebrochen gelebt, ja wenn es von ihnen bewusst missachtet und durch die Sünde pervertiert wird.Die Diskrepanz von Anspruch und Wirklichkeit in der Kirche ist nicht neu, sie ist so alt, wie die Kirche selbst.Die Gemeinde von Korinth, an die der Apostel Paulus zwei Briefe geschrieben hat, war sehr lebendig, sie hatte sich gut entwickelt.Aber sie war auch tief zerstritten.Es kam zu Gruppenbildungen. Es ging bei der Feier der Eucharistie zum Teil chaotisch und lieblos zu. Manche Gemeindemitglieder führten miteinander Prozesse. Manche hatten sich nicht konsequent lösen könne von ihrer heidnischen Vergangenheit. Es gab theologische Auseinandersetzungen bis dahin, dass Einige die Auferstehung der Toten leugneten.Diese Korinther nennt Paulus in dem Abschnitt, den wir als Lesung gehört haben, trotz aller Missstände und Ärgerlichkeiten, die “Geheiligten“ (1 Kor 1,2). „“Heilig“ meint hier nicht die moralische Vollkommenheit. Die Korinthergemeinde war davon ja weit entfernt. Die Heiligkeit beruht nicht auf der menschlichen Leistung, sondern auf der Erwählung durch Gott. Wir sind berufen in eine heilende, katholische, d. h. weltumfassende Kirche.Heilige und sündige KircheDie Diskrepanz von Anspruch und Wirklichkeit ist ärgerlich. Das Ärgerliche besteht darin, dass das Evangelium von den Menschen, die miteinander Kirche sind, nur gebrochen gelebt wird.Dir Kirche bekennt Beides von sich.Sie bekennt sich zum Wirken des Heiligen Geistes in ihr. Der Geist schenkt der Kirche Werke der Güte und Barmherzigkeit, des Friedens und der Einheit.Die Kirche bekennt sich zugleich zu ihren Verweigerungen gegen den Heiligen Geist. Darum gibt es in ihr auch Härte und Ausgrenzung, gegenseitige Verletzungen und Trennungen, ja auch verabscheuungswürdige Missbrauchsfälle.Die Kirche besteht aus Menschen und diese sind “Heilige“ in dem Sinne, das Gottes Liebe ihnen mitgeteilt wird, damit sie “heilend“ wirken und sie sind zugleich “Sünder“ in dem Sinne, dass sie der Gegenmacht des Bösen in ihnen nicht konsequent widerstehen.Geduld mit der Schuld und Schwäche AndererÄrger an der Kirche und Freude an ihr sind innerhalb der Kirche oft miteinander verbunden. Im Blick von “draußen“ kann der Ärger überwiegen, weil von dort die guten Werke, die der Geist schenkt, schwerer wahrzunehmen sind.Nachrichten oder gar Schlagzeilen machen eher die Ärgernisse.Das oft in alltäglicher Treue gelebte Füreinander und Miteinander von Menschen erregt weniger Aufmerksamkeit und wird oft erst in der Nähe erfahrbar.Wo Menschen dem gelebten Evangelium nahe kommen, wird ihnen deutlich, dass sie sich der Person und Botschaft Jesu nicht öffnen können, ohne sich auch für die Menschen zu öffnen, mit denen sie durch die Botschaft und Person Jesu zusammengerufen werden.S bleibt die Gefahr des Ärgernisses.Zugleich gehört es zum gelebten Evangelium, das Menschen aus der Erfahrung eigener Schuld und Schwäche Geduld haben mit der Schuld und Schwäche des Nächsten.Ein prominentes Beispiel dafür ist der Heilige Petrus. Er hatte im Abendmahlsaal vollmundig versprochen, Jesus bis in den Tod zu folgen. Doch als es dann zur Probe kommt, zeigt sich seine ganze Schwäche.Nichts bleibt von seiner hochgemuten Bereitschaft, sein Leben für Jesus zu geben. Angst bestimmt sein Verhalten. Er will nur noch die eigene Haut retten. Petrus wird nach Ostern von Jesus dreimal nach seiner Liebe gefragt. Er antwortet beim dritten Mal beschämt: „“Herr, Du weißt Alles, Du weißt auch, dass ich Dich lieb habe!“. Er gesteht bescheiden ein, dass der Auferstandene um sein Versagen, aber auch um seine Liebe weiß. Die Erfahrung von Schuld hat Perus demütig gemacht (vgl. Joh 21, 15 – 17).ecclesia semper reformandaPaulus träumt nicht von einer makellosen “Kirche der Reinen“!. Er sieht sehr nüchtern, wie Vieles in der Gemeinde schief liegt. Er bringt dennoch die Kraft und Reife auf, hinter all den Eifersüchteleien und Streitigkeiten eine tiefere Wirklichkeit zu sehen: diese Gemeinde, in der er so sehr “menschelt“, ist die Kirche Gottes.Diese Menschen, die so inkonsequent und schwach sind, sind von Goff berufen.Diese Menschen die so egoistisch und rücksichtslos sind, sind die “Heiligen“ Gottes.Christen sind “Heilige“ und “Sünder“ zugleich, Menschen die Böses getan und Gutes unterlassen haben, die aber immer wieder versuchen, von ihren falschen Wegen umzukehren.Braucht die Kirche eine Reformation?“Ja! Aber keine Revolution wie 1517, an der in der Folgezeit Millionen getötet worden sind.Aber eine Reformation, die braucht sie! Die Kirche versteht sich ja selbst als “ecclesia semper reformanda“, also de Kirche, die immer reformiert werden muss.Die Umformung brauchen wir immer, als ständige Ausrichtung auf den Ursprung. Wenn Sie das Lechwasser in Lechbruck trinken, wird Ihnen vielleicht schlecht. Sie müssen den Fluss hinauf. An der Quelle, das schmeckt der Lech. So auch bei der Kirche: zurück zur Quelle!“.Erich Neumann, freier investigativer Journalistüber DFJ Deutsche-Foto-Journalisten e. V. www.dfj-ev.deMedienunternehmer im Gesundheitsbereich und RechtswesenPostfach 11 11, 67501 WormsGSM +49 160 962 86 676e-Mail e.neumann@cmp-medien.dewww.cmp-medien.de© Bild: www.cmp-medien.de CC – Wiespfarrer Msgr. Gottfried Fellner© Bild: www.cmp-medien.de CC – Geißelheiland auf der Wies