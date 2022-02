Vorstand der SMC Jugendgruppe im Amt bestätigt

Stadthagen : zu Hause |

Wiederholte digitale Mitgliederversammlung durch verlängerte Pandemiebeschränkungen

Der Raum für die Mitgliederversammlung der Stadthäger Motor Club Jugendgruppe e. V. war schon gebucht und alle freuten sich auf einen persönlichen Austausch. Doch machte die Verlängerung der Winterruhe auch diesem Treffen wieder einen Strich durch die Rechnung. Somit wurde der Termin nicht verschoben, sondern zum zweiten Mal auf eine digitale Variante zurückgegriffen. „Mittlerweile sind unsere Mitglieder aber schon firm damit. Und die Verbindungsprobleme, die es gab, lagen bei einigen nur an den Schäden, die durch den Sturm entstanden waren“, berichtete Jugendleiterin Regina Tegeler.Auch das schon bald startende Kartslalom Training sind für eine Terminänderung nicht sinnvoll. „Wir haben jedes Jahr neue Mitglieder und somit neue Fahrer. Da müssen die Trainingsgruppen und die Mannschaften geplant und besprochen werden“, sagt Olaf Tegeler, der das Training leitet. „Reiner Mailaustausch wäre schwierig. Und da Motorsport doch nicht so bekannt ist wie Fußball, haben die Neulinge natürlich auch Fragen. Die lassen sich mündlich einfach schneller klären und sind für die längeren Teilnehmer gleich nochmal eine Auffrischung.“Außerdem war die Tagesordnung mit Wahlen des kompletten Vorstandes und weiteren Posten gefüllt. Ebenso musste über die wichtige Satzungsänderung entschieden werden. Dass die Mitglieder aber mit der bisherigen Amtsausführung des Führungsstabes zufrieden waren, zeigte sich bei der kompletten Wiederwahl der bisherigen Amtsinhaber. Erster Vorsitzender bleibt Olaf Tegeler, Schatzmeisterin Stefanie Sievers, Jugendleiterin Regina Tegeler, Jugendvertreter Timo Greth und Kassenprüferin Diana Bogen-Fett. Neu gewählt wurden Detlef Liess als zweiter Kassenprüfer. Sogar zwei Jungen stellten sich als weitere Jugendvertreter zur Verfügung und kurzerhand wurden auch Nico Greth und Logan Brandts noch in ihr neues Amt gewählt.Die anschließende Diskussion über die Satzungsänderung fiel kurz aus. Alle Mitglieder hatten vorab die recht umfangreichen Änderungen und den Neuvorschlag schon zur Ansicht schriftlich bekommen. Fragen konnten somit vorab geklärt werden und die Beschlussfassung über die Neufassung verlief mit voller Zustimmung der Anwesenden.Mitte März soll mit dem Kartslalomtraining wieder begonnen werden, wenn das Wetter es zulässt. Denn Ende des Monats ist schon die erste ADAC Rennveranstaltung in Oschersleben geplant. „Die Jungs sind schon völlig aufgeregt und freuen sich,“ schrieb eine Neueinsteiger-Mutter im Nachhinein. Und so motiviert gehen alle Kinder und Eltern in die neue Saison, um die besten Plätze erreichen zu können.