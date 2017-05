Schüssler und Brocker rocken das Stadtberger Stadtfest

Stadtbergen : Stadtberger Stadtfest |

Kunst, Musik und Sport gehen zusammen. Das beweisen uns zwei Personen die seit Jahren positiv in der Öffentlichkeit stehen. Der Künstler Clemens Brocker und seine Lebenspartnerin, die amtierende Weltmeisterin Tina Schüssler, werden am Vatertag das Stadtberger Stadtfest zum 10-Jährigen Jubiläum von 12.00 - 20.00 Uhr mit einem ganz besonderen Highlight rocken.

Soziales, Sport und Kunst muß man verbinden

Zehn Jahre gibt es nun schon die schöne Stadt Stadtbergen und dies wird eine ganze Woche groß und ausgelassen gefeiert. So gibt es auch ein Highlight auf dem Stadtberger Stadtfest (Panzerstrasse/Sportplatz), denn am Vatertag, 25. Mai 2017 wird es laut und spektakulär zugehen. Der international bekannte Künstler Clemens Brocker wird seine Kettensäge anschmeißen und aus einem über 3,5 m großen und 0,80 m breiten Baumstamm ein Kunstwerk für die Stadt Stadtbergen sägen. Für monströse Skulpturen aus Holz, Blech und Stahl ist Brocker bekannt. Erst vor kurzem wurde ein Kettensägen-Skulpturenfilm mit ihm und dem prominenten Schönheitschirurgen vom Bodensee, Dr. Professor Werner Mang, von dem TV-Sender Sky gedreht und verfilmt. Erster Bürgermeister Paulus Metz war beim Sky-Dreh live dabei und so ist es nun etwas ganz Besonderes, eine Skulptur für Stadtbergen von Clemens Brocker zu bekommen."Schön daran ist, dass Clemens und seine Lebensgefährtin Tina in Stadtbergen aufgewachsen und groß geworden sind. Beide stehen immer noch eng verbunden mit der Stadt Stadtbergen. So spielen Beide zusammen aktiv Basketball in der BG Stadtbergen/Leitershofen und Tina kommt sehr oft mitFernseh-Teams in ihre alte Heimat und macht diverse Drehs für sämtliche TV-Sender. Die Beiden sind eine wahre Bereicherung für unsere Stadt", sagt Paul Metz begeistert.Man nennt Tina Schüssler die Boxerin mit der sozialen Ader. 2009 erlitt die Leistungssportlerin einen Schlaganfall, war linksseitig gelähmt, konnte nicht mehr sprechen und 2010 folgte noch eine Herzoperation. Seit ihrer Genesung ist es ihre Intension, kranken Menschen zu helfen, sie zu stärken, zu motivieren oder einfach nur zu begleiten. Nachdem Schüssler wieder Weltmeisterin im Boxen wurde, nahm sie zugunsten der DKMS und Mukis eine Musik-CD auf, die sie live singt und darin ihre Lebensgeschichte erzählt. Eine ware Motivations-CD die Deutschlandweit im Handel erhältlich ist und Wellen schlägt. "Sport und Kunst muss man verbinden. Nur so kann man alles viel besser zum Ausdruck bringen", sagt Tina überzeugt. Deshalb ist es auch etwas ganz Besonderes, dass Clemens Brocker und Tina Schüssler zusammen ab 12.00 Uhr auf dem Stadtberger Stadtfest sind. Der Künstler sägt und seine Frau wird neben ihm ihre CD zugunsten der Deutschen Knochenmarkspende DKMS und MUKIS (Mutter-Kindzentrum am Klinikum Augsburg), für welche Beide Tina Patin und Botschafterin ist, präsentieren. Zudem gibt es natürlich Autogramme und Fotoshootings durchgehend bis 20.00 Uhr.Zwei Stadtberger, mit einem in Stadtbergen gewachsenem Baum, lassen eine Kunst-Skulptur für das 10-Jährige Stadtberger Stadtjubiläum entstehen.Wenn das kein gutes Omen ist!