Weltklimatag/Bahnschranke

Ich hatte mich schon zurückgezogen von dem Vorhaben etwasFür die Umwelt zu tun .Bahnschranke unten,Autos mit laufendemMotor davor.Und dann das :Zeichen für den Klimaschutz,Springe beteiligt sich an der WWF-Umwelt-und Klima-Schutzaktion“Earth Hour“.Wir sind weltweit dabei.Im eigenenUmfeld da stinkt es und von den Verantwortlichen stört das keinen.Die haben sich Loriot als Vorbild genommen:Ich will hier nurSitzen und nichts tun.Da ist von amtlicher Seite festgestellt worden:Durch die stark befahrene Ortsdurchfahrtsstraße (L 460/L402) und dieregelmäßige Schließung der Bahnschranken (ca.4-6 mal in einer Stunde)bilden sich innerhalb kurzer Zeit Rückstaus am Bahnübergang.Erfahrungswerte ergeben 6-7 Schließungen und in der Haupterntezeitschaffen es oft nicht alle wartenden Fahrzeuge den Bahnübergang zupassieren.Ich habe Bilder von der geschlossenen Schranke und denwartenden Autos nach Springe geschickt.Bei vielen Autos brannte dasBremslicht.Vorher hatte ich noch 3 KFZ-Meister ,1Polizisten,1 OrtsratZur Beurteilung des Bildes befragt.Einhellige Antwort :Motor läuft,Fuß auf Bremse.Der Verantwortliche,(offensichtlich ein Herz fürverhaltensgestörte Autofahrer )Wir beobachten das auch schon aberwir wollen doch keinen Schilderwald außerdem gibt es dieStart/Stoppausrüstung,die Euro-6 Fahrzeuge und mit den E-Autoserledigt sich das Thema von selbst.Die E-Fahrzeuge waren 2020 mitunter einem % und für 2021 die Prognose ebenfalls unter 1 %. ZumGlück gibt es dann wieder den Klimaschutz Tag in Springe und derAussage : Springe ist in Sachen Klimaschutz gut aufgestellt undWeit voraus.Werner Müller