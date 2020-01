HEILIGE NÄCHTE 2019/20 - oder wie sich Weihnachten noch etwas verlängern lässt (Teil 2)

Springe : Springe |

Stille Nacht, heilige Nacht? In der Kirchenregion Springe gibt es schon seit über 20 Jahren nicht nur DIE heilige Nacht, sondern MEHRERE Heilige Nächte! So lässt die Weihnachtszeit noch etwas verlängern...

Weiter ging es im neuen Jahr 2020 mit der Heiligen-Nächte-Andacht amin der. Hier war das Team aus Ulrike Meusel und Lektorin Heike Lemon aktiv - und nahm die knapp 40köpfige Gemeinde mit auf einen Streifzug von der Spinne im Keller über den Engel in der Weihnachtsgeschichte bis hin zur persönlichen Zusage Gottes an verschiedene Menschen in der Bibel - alles unter der Überschrift "Fürchte dich nicht". Im Anschluss lud das Team zu Tee und Knabbersachen ein - eine willkommene Gelegenheit zum "Klönschack".Amwurden die Heiligen Nächte in der St. Vincenz-Kirche Altenhagen, der westlichsten Gemeinde der Kirchenregion Springe, fortgesetzt. Geheimnisvoll leuchtendein den Kirchenbänkenmachten neugierig auf die Andacht, die folgen sollte, und die von Pastor Eckhard Lukow gestaltet wurde. Auf den Transparenten war ein Detail aus einem fast 700 Jahre alten Kirchenfenster derin der Schweiz zu sehen, und Pastor Lukow erzählte die dazugehörige Geschichte, die mit Mord und Totschlag begann und mit einem Museum endete (mehr dazu). Der auf dem Kirchenfenster abgebildete Hirte scheint, den Arm hebend, auf das "Fürchte dich nicht" des Engels zu reagieren und bereit zu sein, nicht länger der Furcht Folge zu leisten.Auch nach dieser Andacht standen die meisten Besucher*innen noch bei Tee und weihnachtlichem Gebäck zusammen und nutzten die Möglichkeit, das Gehört beim Gespräch "sacken" zu lassen.Am Folgetag () wurde die Andacht ebenfalls von Pastor Lukow gestaltet, diesmal gemeinsam mit seiner Frau an der Gitarre. Immitten in Springes Fußgängerzone saßen die Teilnehmenden der Andacht um einen großen Tisch, auf dem bereits Gebäck und Tee standen. Es sah nach einem gemütlichen Abend aus, der eher Gespräche als liturgische Elemente zum Inhalt haben würde.Pastor Lukow stellte drei Weihnachtsgeschichten vonvor - extrem lebensnahe Geschichten zum Schmunzeln und Nachdenken.Ein weniger "andächtiger", sondern eher unterhaltsamer Abend!Derwurde traditionell amgefeiert. Wie in jedem Jahr versammelten sich die Teilnehmenden im Bereich der Klosterpforte, um gegen 18 Uhr singend um den Kreuzgang zu ziehen. Während der folgenden Andacht brachten alle Schwestern derihre (musikalischen) Begabungen ein - manche Lieder wurden an der Orgel begleitet, andere mit Gitarre und Violine. Sr. Christiane Steins lud die Teilnehmenden ein zu einer Betrachtung über ein Bild, das in großem Format auch vor dem Speisesaal der Kommunität hängt:, dargestellt an einem Kapitell in der Kathedrale im französischen Autun (zu finden auch über Google Bildersuche:). Ein Engel berührt einen der 3 Weisen ganz behutsam im Halbschlaf, um ihm zu zeigen, dass der geplante Weg zurück in die Heimat nicht der richtige ist, sondern ein anderer eingeschlagen werden muss ( Matthäusevangelium, Kapitel 2, 1-12 ). Auch die Andachtsbesucher*innen bekamen den Wunsch mit auf den Weg, im neuen Jahr 2020 (und darüber hinaus) offen zu sein für solche göttlichen Berührungen.