TaeKwonDo Sparte Nippon Lohnde zu Gast beim MTV Nienburg

Die TaeKwonDo Sparte von Nippon Lohnde war mit ihren Trainern Michael und Lea Schumann am 18.02.22 zu Besuch bei langjährigen Freunden, der TaeKwonDo Sparte des MTV Nienburg unter Leitung ihres Trainers Henning von der Haar.Ein zweistündiges gemeinsames Training mit dem Thema Hosinsul (Selbstverteidigung) brachte die 40 anwesenden Schüler mit viel Spaß im wahrsten Sinne des Wortes eng zusammen.Nach Abschluss des Trainings überreichte Großmeister Schumann, 6. DAN TaeKwonDo, Henning von der Haar die DKKF Dan- Urkunde zum 3. Dan TaeKwonDo. Dadurch wurde Hennings Graduierung bei der International Budo Federation von der Deutschen Kampfkunst Föderation bestätigt.Henning von der Haar unterstützt seit Jahren regelmäßig Lehrgänge und Turniere der DKKF, nicht zuletzt durch rege Teilnahme. Mit ihm und seinen Schülern der Sparte TaeKwonDo sind im Laufe dieser Zeit große gegenseitige Wertschätzung und zahlreiche Freundschaften entstanden.Wir freuen wir uns daher sehr, Henning als Einzelmitglied in unserem Verband, aber vor allem auch in unserem Verein begrüßen zu können.Unter dem Motto "Kampfkunst verbindet" freuen wir uns auf hoffentlich zahlreiche gemeinsame Aktionen mit den Freunden vom MTV Nienburg.