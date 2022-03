Nippon Lohnde mit Oyun Tuya auf DKKF WuShu Lehrgang bei Team Schweer in Hesel

Bertholt Schweer konnte in seinem Dojo "Team Schweer" im ostfriesischen Hesel am 05.03 2022 eine Kampfkünstlerin der Extraklasse als Referentin für einen TaiChi Lehrgang begrüßen. Neben Oyun waren wir mit 10 Teilnehmern aus unserem Verein natürlich mit dabei.Die gebürtige Mongolin Oyun Tuya, die ihr Können unter anderem in einem mehrjährigen Studium an der Peking Sportuniversität erworben hat, brachte die Welt des WuShu und ihres Stiles TaiChi mit nach Hesel.Bewusst hatten sich Oyun und Bertholt für ein Angebot entschieden, dass sich auch an Anfänger und sogar an Menschen richtete, die bisher noch keinen Kontakt mit den Kampfkünsten hatten.Die rund 30 Teilnehmer wurden von Oyun professionell und mit dem ihr eigenen Charme in dem 3 stündigen Lehrgang auf ihren ersten Schritten im Tai Chi angeleitet, mitgenommen und begleitet.Die runden, geschmeidigen und zunächst sanft anmutenden Bewegungen/Techniken des TaiChi wurden in ihren Endpunkten zu einer knallharten Kampfkunst. Damit hatten viele nicht gerechnet und als Oyun zum Ende des Lehrganges am Beispiel zahlreicher chinesischer Waffen deutlich machte, dass die Waffen im Grunde die Verlängerung der Hände und Arme sind,war das "Aha- Erlebnis" perfekt.Am Schluss zeigte Oyun mit einer Schwert Form ihr großartiges Können.Die gleichermaßen begeisterten wie beeindruckten Lehrgangsteilnehmer verabschiedeten sich von Oyun mit anerkennendem Applaus.Die Antworten auf die anschließende Frage, "Wie hat es dir denn gefallen", lautete meist "WOW!".Nicht zuletzt ist die tolle Gastfreundschaft durch das Team Schweer zu erwähnen und das freundschaftliche Miteinander.Vor diesem Hintergrund freut sich Nippon Lohnde auf die nächsten Veranstaltungen in Hesel und mit Oyun.