Nippon Lohnde auf dem Bundeslehrgang der DKKF 2021 in Kiel

Im Jahr 2021 leider keine Selbstverständlichkeit, umso mehr freuten sich die Teilnehmer der Judo und TaeKwonDo Sparten des Judovereins Nippon Lohnde auf den Bundeslehrgang des Dachverbandes der TaeKwonDo Sparte, der Deutschen Kampfkunst Föderation am 25.09.2021 in Kiel. Eingeladen hatte der 1. Vorsitzende des Verbandes, Großmeister Klaus Härtel, in sein Yawara Dojo.Der Lehrgang bot ein vielfältiges Programm der Kampfkünste. So gab es neben verschiedenen Karatestilrichtungen auch die Möglichkeit Sambo, Modern Arnis, Kung Fu,Jiu-Jitsu, Kickboxen und TaeKwonDo entweder kennenzulernen oder sich weiter zu bilden.Die insgesamt 110 Teilnehmer machten davon begeistert gebrauch, wobei grade bei diesem Lehrgang das Wiedersehen mit alten Freunden und das Kennenlernen neuer Freunde eindeutig im Vordergrund stand.Die anschließende Wrestling Show riss alle Zuschauer mit und besonders die Kinder feuerten ihren Favoriten an. Ein Gruppenfoto zur Erinnerung mit den Wrestlern musste da natürlich gemacht werde. Einmal mehr konnte man erleben das Sport und besonders Kampfkunst verbindet und nicht trennt.Das wurde besonders nach dem Lehrgang deutlich, denn für die Lohnder war noch lange nicht Schluss.Mit Sportlern anderer Vereine wurde gemeinsam im Dojo übernachtet und gefeiert.Nach einer ausgiebigen "Poolnudelschlacht" endete eine rundum schöne Veranstaltung und zahlreiche Inspirationen für das eigene Training und gute Erinnerungen konnten mitgenommen werden.