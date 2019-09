Königliches Wetter beim Scheibeannageln in Döteberg

Nun wurde mit Musik der Weg zum Volkskönig angetreten. Ernst Wagemann der alte und neue Volkskönig freute sich über die dritte Scheibe an seinem Haus. Bei einigen kühlen Getränken wurde seine Kette begossen. Dann wurde der Weg zur Königin angetreten. Ilse Bähr-Pinkerneil, zum 11.mal Königin, lud die Gesellschaft zu Kaffee und Kuchen und kühlen Getränken ein. Hiernach ging es zum König. Peter Brandes, 1. Vorsitzender des SV Döteberg erwartete die Gäste schon. Nach neun Jahren ist es ihm gelungen die Königswürde wieder zu erlangen. Nachdem die Scheibe am Hausgiebel angebracht wurde, ging es in den Garten und bei Bratwurst und kühlem Bier wurde bis in den frühen Morgen gefeiert.