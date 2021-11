Judoverein Nippon Lohnde feiert 50 + 1 Jubiläum

50 + 1, ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches Jubiläum.Nachdem der Verein wegen der geltenden Corona Verordnungen sein 50 jähriges Jubiläum um ein Jahr verschieben musste, war die Freude groß, dieses Ereignis endlich am 09. Oktober in der Sporthalle des Bürgerhauses Lohnde nachholen zu können.Außergewöhnlich auch, das ein kleiner auf Kampfkunst spezialisierter Verein es geschafft hat sich immerhin über ein halbes Jahrhundert zu behaupten. Das schafft man nur, wenn man engagierte Mitglieder hat, die selbst in der zuletzt schwierigen Zeit während der Corona Pandemie dem Verein die Treue gehalten haben und natürlich einem Vorstand, der das familiäre Miteinander in den Vordergrund stellt.Der 1. Vorsitzende Heinz Hoffmann und der 2. Vorsitzende Kay Dagg ( beide seit fast 30 Jahren im Amt) durften zu recht Stolz auf das bisher erreichte sein. So konnte der Verein an diesem besonderen Tag 94 Mitglieder, ehemalige Mitglieder, Angehörige und Freunde des Vereins zu einem interessanten Programm aus Kampfkunst, Selbstverteidigung, Spiel und Spaß begrüßen.Mit einer Fotowand von Bildern aus den Anfängen des Vereins bis zu den aktuellen Aktivitäten und Erfolgen des Vereins, sowie zahlreichen Erinnerungsstücken wurde die bewegte Vereinsgeschichte präsentiert .Ehemaligen Vereinsmitglieder wurde an vieleschöne Stunden erinnert und konnten sich ein Bild über das aktuelle Vereinsleben machen.Auf mehreren Flächen wurde den Gästen ein breites Angebot gemacht. Mitmachen stand im Vordergrund. Es gab Tipps und Techniken für Jung und Alt von der TaeKwonDo Sparte für die Selbstverteidigung in kritischen Alltagssituationen.Die Judoka's konnten ihren Angehörigen und Freunden auf der Matte zeigen, was sie schon alles gelernt haben und beim 1. Vorsitzenden konnten nicht nur Senioren etwas über Sturzprävention lernen.Die TaeKwonDo Sparte zeigte ihr Können in der koreanischen Kampfkunst mit einer Vorführung von der Grundschule bis hin zur Hyong, gezeigt durchdie Silbermedaillengewinnerin bei der Europameisterschaft 2019 der Internationalen Budofederation Lea Schumann und einem Steinbruchtest von Spartenleiter Michael Schumann.Zwischen den Angeboten gab es reichlich Raum für gemeinsames Spiel und Spaß.Während der Veranstaltung gelang es neue Mitglieder zu interessieren und so blickt der Verein auch weiterhin optimistisch in die Zukunft.Ein schöner Tag für alle Gäste und Mitglieder fand seinen Ausklang in einer anschließenden kleinen Feierrunde.