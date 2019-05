Eine anspruchsvolle Brockenüberquerung

wurde garantiert. Alles eingetroffen nur unterbrochen von einigen Hagelschauern. Der kürzeste aber auch steilste Aufstieg zum Brocken ist die reizvolle Wanderruote von Schierke durch das Eckerloch zum höchsten Berg Norddeutschlands 1.141 m. Diese anspruchsvolle Wanderung unternahm der TV Lohnde mit 21 Teilnehmern am 11. Mai 2019. Als Alternative für die nicht so geübten Wanderer bot sich die Brockenbahn an. Der urige Wanderweg begann hinter dem Nationalparkhaus zum 504 Höhenmeter Aufstieg. Mit guten Schuhwerk inclusive Regenschutz führte die Ruote über Wurzeln, felsiges Granitgestein und Bohlenwege, ein wahrer Genuss. Weiter ging es durch zauberhaften Fichtenwald entlang der Stromschnellen des Schwarzen Schluftwassers bis zum Feuchtgebiet Eckerloch. Nun wurde der Weg steiler und steiniger. Der Eckerlochstieg mündete in die Brockenstraße, die uns Wanderer dann zum Gipfel führte. Nach einer verdienten Rast im Brockenhaus erfolgte der Rückweg durch das bewaldete Moorgebiet auf dem Goetheweg zurück zum Torfhaus. Nach einer Trinkpause bestiegen wir den von Angelika Nowinski gecharterten Bus, incl.organisierten Tuor, zur Heimreise nach Lohnde.Gerhard Sommer