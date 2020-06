Entsorgung und was dann...?

Wir sind alle froh haben solche Wertstoffinseln , der Stadt sei Dank und die Abfuhr machts geschwind so mag mancher denken den Dreck kann doch ein anderer beseitigen.Hauptsache ich hab nichts mehr damit zu tun. Da muss die Stadt dann reagieren und sagt wir müssen wegschaffen die Container es hält sich kener an die Regeln und dann ist das Geschrei gross und die Gebühren steigen weil einige zu bequem sich halten. Ein bisschen mitdenken das sollen wir alle oder möchte jemand den Müll vor seiner Türe haben so gepackt wie auf dem Foto oder gar in seiner Wohnung . Wir sollten alle uns mal überlegen ob das so richtig sei denn zahlen tun wir am Ende doch alle auch die die es nicht für nötig halten ihren Müll gerecht zu entsorgen. Und da haben wir doch alle was davon . Die Natur ebenso.