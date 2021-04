Wo der Kanal die Leine überquert

Seelze : Mittellandkanal |

Brücken gibt es in Hannover viele - große, kleine, gerade, geschwungene... Eine ganz besondere Brücke könnt ihr in Seelze bestaunen. Hier überquert der Mittellandkanal in Form einer Doppeltrogbrücke die Leine.

Während das Wasser der Leine gemächlich durch die Masch Richtung Lohnde fließt, geht es auf der künstlich angelegten Wasserstraße eine Etage höher meist geschäftiger zu. Hier sind Frachtschiffe von Ost nach West und von West nach Ost unterwegs.Wir steigen die Stufen zum Kanal hoch, genießen den Ausblick auf die schmale Fahrrinne der Alten Fahrt und die Leine unter ihr und sind beeindruckt von der Ingenieurskunst, die es hier zu sehen gibt. Gleich zwei Fahrrinnen wurden hier gebaut. 1917 wurde die Trogbrücke mit der Alten Fahrt, 1999 die breitere Neue Fahrt direkt daneben erbaut. Etwas mulmig ist uns unter der Brücke dann aber doch. Schließlich gluckern über uns tausende Liter Wasser in dem Trog. Doch letztendlich überwiegt die Faszination. Wer Brücken und Architektur liebt, sollte unbedingt einen Ausflug zu dieser kuriosen Sehenswürdigkeit in der Region Hannover unternehmen.Am Wasserstraßenkreuz kommen nicht nur Technikbegeisterte, sondern auch Naturliebhaber auf ihre Kosten. Einige Impressionen von unserem Spaziergang zur Trogbrücke habe ich in einer kleinen Bilderserie zusammengestellt. Viel Spaß beim Blättern!