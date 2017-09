DRK ALMHORST IM OKTOBER

Seelze : Gaststätte Rautenberg |

Kleidersammlung

Treffen

Der DRK Ortsverein Almhorst sammelt am Samstag, den 14. Oktober 2017 Kleiderspenden.Gesammelt werden tragbare Textilien, Wäsche, Strickwaren, Hüte, Heimtextilien aller Art, Federbetten und paarweise gebündelte Schuhe.Bitte verpacken Sie Ihre Kleiderspende in Plastiksäcke oder –tüten.Abgabe der Spenden in der Zeit von 8:00 Uhr bis 11:30 Uhrbei Schüddekopf, Hopfenbruch 1 oder an der Bushaltestelle am Denkmal.Am Montag, 16.10.2017 lädt der DRK Ortsverein Almhorst um 15:00 Uhr zum Treffen mit Kaffeetrinken, Klönen und Bingo spielen in die Gaststätte Rautenberg, Hopfenbruch 16, ein.Wie immer sind Gäste herzlich willkommen!