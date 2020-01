Windmühle Bovenkaspel in der Silvesternacht durch Feuer zerstört

Nach ersten Informationen wurde die reetgedeckte Windmühle wohl von einer Feuerwerksrakete getroffen und brannte in kürzester Zeit lichterloh.Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.Die Windmühle "Ceres" in Bovenkaspel wurde im Jahr 1849 erbaut. Sie befindet sich im Besitz der "Stiftung Westfriesische Windmühlen" und wurde 1998 umfangreich saniert.Die Mühle wurde regelmäßig von "Freiwilligen Müllern" in Betrieb genommen und konnte so von den Besuchern im Mahlbetrieb erlebt werden.