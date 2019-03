Winter-Impressionen, oder etwa nicht???

Wie Schneeberge muten einen die glitzernden Dünen inmitten der Wüste New Mexicos an. Diese riesigen wellenförmigen Dünen bestehen aus Gipssand – und machen dieses National Monument zu einem der großen Naturwunder der Welt.Auch Schlittenfahren entlang der Schleife des Dunes Drive, an Stellen ohne Pflanzenbewuchs, ist erlaubt. Und sie brauchen auch keinen Schneeanzug und Winterschuhe.Während der Sommermonate von Mai bis August können die Tagestemperaturen in der Gegend von White Sands über 38 °C steigen.Zumindest Sandalen sind zu empfehlen, erstens ist der Sand recht heiß und außerdem gibt es hier Klapperschlangen, Skorpione, Schwarze Witwen und giftige Ameisen.