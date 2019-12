Flache Blätter mit gebogenen Stacheln reihen sich aneinander und enden in einer Blütenknospe. Am Ende des Herbstes oder zum Winteranfang entfalten sich die Knospen und überraschen mit lila, roten, rosafarbenen, weißen oder orangefarbenen Blüten.Der Weihnachtskaktus stammt aus dem brasilianischen Regenwald, wo die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Die Pflanze wächst dort sehr als Dauergast auf Baumstämmen, wo er sich in den Astgabeln von Bäumen ansiedelt.Aus dem Naturstandort kann man Rückschlüsse für den idealen Standort in der Wohnung ziehen. Die Pflanzen vertragen keine pralle Sonne, weil sie im Grunde gewohnt sind durch das Blätterdach geschützt zu werden, aber zugleich sind sie lichthungrig und gedeihen am besten am hellen Fensterbrett mit Ausrichtung nach Osten oder Westen.