Die Duftwicke - zarte Blüte mit süßem Duft

Die Familie der Schmetterlingsblüher kommt in freier Natur in Europa, Asien, Nord- und Südamerika und anderen gemäßigten Klimaregionen vor. Es gibt mindestens 100 verschiedene Sorten.Bezaubernder Duft, seidige Blütenblätter und klare Farben sind die Markenzeichen der einjährigen Duftwicke. Es gibt sie in einer großen Vielfalt an Farben und Schattierungen.Die zurückhaltende Schönheit steht für Sanftmut.