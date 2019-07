Werke des Künstlers Manfred J. Nittbaur

Die Öffnungszeiten des Museums sind:

Wer sich noch auf Erkundungsreise nach Lateinamerika machen will, sollte sich beeilen, denn am Sonntag, den 7.Juli 2019 ist die Ausstellung „Malen ist Reisen ist Malen“, das letzte Mal im Museum der Stadt Schwabmünchen zu sehen.Die Ausstellung zeigt Pastelle, Aquarelle und Ölbilder von den lateinamerikanischen Reisen des Künstlers.Mit Malzeug und Skizzenbuch im Rucksack erkundete Manfred J. Nittbaur die Landschaft Lateinamerikas, beobachtete die Menschen dort und versuchte sich in ihre Wesensart zu versetzen. Er ließ sich auf die Mentalität dieser Menschen ein und erforschte mit Zeichenstift und Farbe ihre Kultur.Sonntags 10h bis 12h und 14h bis 17hMittwochs 14h bis 17h